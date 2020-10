Le pape s’oppose à une union religieuse des homosexuels mais pas contre une union civile

Le clan du gouvernement ivoirien a décidé finalement d’offrir une lucarne d’échanges et de pourparlers avec son Opposition. Dès lors, des propositions probantes ont été faites par le pouvoir d’Abidjan à son Opposition.

La situation sociopolitique ivoirienne est de plus en plus inquiétante eu égard aux grosses conséquences qu’ont engendré les différentes manifestations de l’Opposition au pouvoir d’Abidjan.

Pour rappel, l’Opposition ivoirienne dirigée des mains de maître par Henri Konan Bedié condamne la candidature d’Alassane Ouattara, le président sortant ivoirien et juge le processus électoral non favorable au déroulement d’un scrutin électoral libre, démocratique, transparent et inclusif.

Cela dit, dans le but majeur de mettre un terme à cette situation sociopolitique ivoirienne inquiète, le gouvernement ivoirien se dit prêt finalement à collaborer et à finalement cédé à certaines revendications de l’Opposition.

En réalité, le gouvernement propose à l’Opposition

– un poste de vice-président au PDCI-RDA ( CEI )

-Ouattara disposé à rencontrer le président BEDIE

– la réorganisation de la CEI centrale

– le rééquilibrage des CEI locales

– les enquêtes sur les milices.

Cela dit, si ces propositions sont d’ores et déjà perçues comme une petite victoire pour l’Opposition, seront-elles suffisantes à calmer les ardeurs de cette Opposition ? Rien ne semble sûr pour le moment. Une réponse du clan de l’Opposition est donc attendue illico presto.