Le nouveau petit ami de Kourtney Kardashian, Travis Barker, repéré sans elle à Malibu avec son fils

Travis Barker a été aperçu en train de passer du temps avec son fils Landon sur une plage de Malibu lors de sa première sortie publique depuis qu’il avait fait la une des journaux pour avoir passé du temps avec la nouvelle petite amie Kourtney Kardashian à Palm Springs.

Travis Barker, 45 ans, a passé un peu de temps en famille le 25 janvier lorsqu’il s’est promené dans Malibu avec son fils Landon, 17 ans, qu’il partage avec l’ex Shanna Moakler, 45 ans.

C’était la première sortie publique du batteur de Blink 182 depuis qu’il jouissait d’un escapade à Palm Springs avec Kourtney Kardashian, 41 ans, avec qui il sortirait.

Il portait un t-shirt graphique noir, un pantalon noir et un chapeau en tricot noir lors de la sortie à la plage et Landon a choisi un sweat à capuche graphique noir et un jean.

Le père adoré portait également un masque facial noir pour se protéger et protéger les autres de la pandémie Covid-19 alors qu’il marchait à côté de l’adolescent qui se ressemblait.

Il a également associé son look à des baskets noires comprenant des lacets noirs et des semelles blanches. Landon portait des baskets blanches à lacets sombres.

La sortie de Travis Barker et Landon intervient après que l’artiste ait fait la une des journaux pour sa nouvelle relation avec Kourtney Kardashian. Les deux sont amis depuis des années, mais cela s’est récemment transformé en rencontres.

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont été vus ensemble à plusieurs reprises au cours des dernières années, suscitant toujours des rumeurs d’amour.

Avant leur dernière escapade, ils ont traîné pour une séance d’entraînement dans son domaine de Calabasas en septembre. 2020 et ont également apprécié une date de crème glacée avec leurs enfants en 2018.