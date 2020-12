«Le monde entier se moque de nous», dit Ezekwesili à Buhari après le retour des écoliers de Kankara

Le président Muhammadu Buhari a appelé les élèves secourus de l’école secondaire des sciences du gouvernement de Kankara, dans l’État de Katsina, à retourner à l’école.

Il les a exhortés à rester concentrés sur la poursuite de leur intérêt à acquérir une bonne éducation, malgré le malheur des enlèvements, notant que la récompense du savoir n’était pas négociable.

Vendredi, le président a prononcé des paroles d’encouragement lorsqu’il a rencontré les 344 étudiants à la salle de banquet de la maison du gouvernement dans l’État de Katsina.

«Si je n’étais pas instruit, je ne serai pas ici aujourd’hui devant vous. J’ai étudié à Katsina pendant neuf ans. J’ai rejoint l’armée, servi comme gouverneur, chef de l’État, suis allé en prison, est sorti et plus tard, j’ai rejoint la politique.

«J’ai participé trois fois aux élections présidentielles, et finalement j’ai été déclaré vainqueur en 2015», a-t-il déclaré dans un communiqué de son assistant de presse, Garba Shehu.

Le président Buhari a expliqué que l’incident malheureux était un test de caractère et de détermination pour réussir dans la vie.

Il a assuré aux étudiants que le gouvernement fédéral améliorerait la structure de sécurité dans le pays pour assurer une plus grande sécurité de la population.

«Ils ont signé pour cela»

«Mes chers enfants, ne vous découragez pas de ce qui s’est passé; accordez votre attention à l’acquisition de connaissances et au développement d’un bon caractère, et vous serez distingué dans la vie. Je sais que tu as vécu beaucoup de choses.

«La souffrance que vous avez endurée, s’il vous plaît, mettez-la de côté et essayez d’oublier l’expérience douloureuse. Il n’y a pas de substitut à une bonne éducation, vous devez donc retourner à l’école et continuer», a-t-il ajouté.

Le Président a félicité le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Masari, d’avoir travaillé sans relâche pour faire en sorte que les enfants enlevés soient rendus sains et saufs. Il a également apprécié toutes les agences de sécurité, les institutions traditionnelles et les individus qui ont joué un rôle clé dans leur libération.

Le président Buhari a toutefois souligné que les agences militaires et de sécurité avaient encore beaucoup à faire pour sécuriser le pays et ses citoyens. «C’est leur travail. Ils ont signé pour cela. Qu’ils le veuillent ou non, ils devront assurer la sécurité du pays», a-t-il déclaré.

Dans ses remarques, le Gouverneur Masari a déclaré que l’architecture de sécurité dans le pays devrait être améliorée pour assurer la sécurité des citoyens, ajoutant que «l’enlèvement d’écoliers ne devrait plus jamais se reproduire».

Il a révélé que la libération des enfants s’est faite grâce à des collaborations, des négociations et des discussions. Le gouverneur a remercié le président d’avoir constamment soutenu le processus, de consacrer du temps à des mises à jour régulières et de prendre des mesures au besoin.