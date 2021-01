Le millionnaire demande à Kylian Mbappe de rejoindre le Real Madrid et de quitter le PSG

Le Brésilien a une maison impressionnante à Paris, similaire à celle que l’Argentin et l’Espagnol pourraient avoir s’ils déménageaient au PSG.

Neymar a été élu comme le plus grand joueur dans lequel le Paris Saint-Germain allait investir une fortune. La stratégie a commencé lorsqu’ils l’ont signé pour la première fois en 2017 pour 225 millions de dollars du FC Barcelone, le transformant en joueur de football le plus cher de l’histoire.

Le Brésilien en a profité, car il était le joueur le mieux payé de France et un joueur très important dans les vestiaires. Avec tout l’argent qu’il a gagné ces années, Ney a pu vivre dans un manoir impressionnant. Situé dans le quartier exclusif de Bougival, il coûte près de 8 millions de dollars selon les spécialistes.

La maison est très traditionnelle de Paris et était auparavant celle dans laquelle vivait l’acteur Gérard Depardieu. L’idole brésilienne Ronaldinho y vivait également lorsqu’il était au PSG. Très proche du stade, avec beaucoup de confort moderne, c’est l’endroit spécial où le no. 10 aime se reposer et passer son temps.

Comme cela a été rapporté par la presse internationale, le PSG est maintenant sur le point de signer Lionel Messi et Sergio Ramos, deux joueurs qui seront agents libres en juin 2021. L’intention s’ils déménagent là-bas est de partir dans une maison similaire à celle de Neymar., avec tout le luxe et les nécessités dont ils et leurs familles ont besoin.