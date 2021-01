Le message de Chelsea à Frank Lampard après son limogeage

Après une aventure d’un an et demi, Frank Lampard a été radié ce lundi par les dirigeants. Il sera probablement changé par Thomas Tuchel, mais en attendant le Président Roman Abramovitch, a tenu laisser un message à l’ancien international anglais.

«Ce fut une décision très difficile pour le club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui. C’est un homme d’une grande intégrité et il a une éthique professionnelle des plus élevées.»

«Toutefois, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu’il est préférable de changer de directeur. Au nom de tous les membres du club, du conseil d’administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier Frank pour son travail en tant qu’entraîneur principal et je lui souhaite beaucoup de succès à l’avenir.»

«Il est une icône importante de ce grand club et son statut ici reste inchangé. Il sera toujours chaleureusement accueilli à son retour à Stamford Bridge», a-t-il déclaré.