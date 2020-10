Le meilleur entre CR7 et Messi : Trincao donne sa position !

Après avoir joué avec Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Portugal), Trincao a été interrogé sur le meilleur joueur de son choix entre les deux stars. Et très serein, le jeune joueur a répondu que «c’est impossible de comparer».

À 20 ans, Trincao fait partie déjà des joueurs qui ont partagé une fois le terrain avec les deux meilleurs joueurs du monde.

Arrivé au FC Barcelone en janvier, il a eu la chance de démarrer une aventure avec le sextuple ballon d’Or de l’Europe, Lionel Messi. Il a marqué sept buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.

Et comme ce n’est pas la dernière surprise, le jeune joueur a aussi jouer avec Cristiano Ronaldo pour le compte de la rencontre amicale face à l’Espagne.

Deux précieuses chances qu’il s’est offert à cause de la qualité de son jeu et il en est fier : «Je suis extrêmement fier de pouvoir jouer avec Ronaldo et Messi», a déclaré le joueur de 20 ans au RTP3 après le match à Lisbonne.

Ensuite, il a été invité à faire son choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux superstars du football. Mais l’attaquant s’est montré évasif.

«Il est impossible de dire qui est le meilleur», a-t-il ajouté tout en refusant de donner une préférence pour l’un ou l’autre malgré qu’ils sont ses coéquipiers.