Le Général Camille Makosso crée une fondation pour immortaliser sa femme Tatiana

Désespérée et ne sachant plus à quel saint se vouer, Kéké Carla a imploré l’âme de son défunt frère aîné, DJ Arafat de lui envoyer une bonne volonté pour l’aider à sortir de la situation très pénible qu’elle vit depuis des mois déjà. Elle l’a fait, ce dimanche 20 décembre 2020, à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Kéké Carla n’en peut plus. Rongée par un mal au pied depuis quelques mois, elle vient une fois encore crier à l’aide. « Les amis, ça ne va pas chez moi. J’ai toujours mal au pied. Je faisais mon pansement tous les deux jours mais je n’arrive plus à le faire. Ma mère est toujours fâchée contre moi, mon tonton Badro est fâché contre moi. Ma belle-sœur qui ne me parle pas ne veut même pas me sentir », a-t-elle confiée, désespérément, avant d’implorer l’âme de son défunt frère aîné, DJ Arafat.

« Je ne marche plus. Je vis au jour le jour mais Didier de la haut tu vois mes peines et mes souffrances. Grand-frère, aide-moi, envoie quelqu’un qui va m’aider et me faire changer. Tu me manques et je te pleure toujours. Sache-le, ta petite-sœur qui t’aime », a-t-elle ajouté.

Saisissant l’occasion, Kéké Carla a également envoyé un message très émouvant à sa belle-soeur, Carmen Sama. « Salut Carmen. C’est ta belle-sœur Carla. Sincèrement, j’ai mal et je souffre. Je suis en train de mourir à petit feu. Pour tout le respect que j’ai pour toi, grande-sœur Carmen, aide-moi car ça ne va pas. Je ne sais pas encore ce que je t’ai fait et tu ne m’aimes pas comme ta propre petite sœur mais tu restes toujours ma belle-sœur parce que c’est toi mon défunt frère Houon Ange Didier a choisi », a-t-elle indiqué.

Et de poursuivre : « Tu sais que je ne travaille pas, je ne fais rien, voilà pourquoi je vis ainsi. Si j’avais une petite occupation, je ne pense que j’allais déranger quelqu’un. Je ne vous demande rien, juste une dernière chance. Je n’ai personne, c’est vous ma famille et si vous me rejetez, je fais comment ? Encore pardon ».