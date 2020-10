Le Gabon lance le Padeg pour diversifier son économie

Le chanteur nigérian Wizkid a décrit comme un honneur d’être nommé ambassadeur de la nouvelle campagne JD x Puma Suede Classics.

La marque internationale de vêtements de sport Puma a dévoilé vendredi Wizkid comme le visage de la campagne. Le directeur marketing de PUMA sportstyle a parlé du choix de Wizkid:

«Artiste vraiment innovant et passionnant sur la scène musicale, Wizkid incarne la passion et le dynamisme que nous recherchons chez quelqu’un pour représenter Puma et nous sommes impatients de travailler avec lui pour la saison AW20.»

Wizkid a répondu: «Puma est une marque que j’ai aimée et respectée en grandissant, et la décision de devenir ambassadeur me semblait donc tout à fait naturelle.

«La Puma Suede est une chaussure classique qui peut être portée par n’importe qui à tout âge et je pense que mes fans vont vraiment s’y connecter».