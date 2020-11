Le fils de Alassane Ouattara demande en mariage la fille de Paul Biya (photo) !

Sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook, un certain qui s’est auto-nommé le fils de Alassane Ouattara a demandé épouser la première fille camerounaise après que cette dernière a publié une photo sur sa page Facebook.

De son nom complet, Anastasie Brenda Biya Eyenga, Brenda Biya est la fille de Madame Chantal Pulchérie Vigouroux et de son excellence monsieur Paul Biya, président du Cameroun. La fille du président est très active sur les réseaux et son train de vie est souvent critiqué. Âgée de 22 ans aujourd’hui, elle alimente beaucoup de discussions sur internet.

Ses publications ne passent donc pas inaperçues et sont observées par des millions de personnes. Cumulant plus de 40 mille abonnés par exemple sur son compte Twitter et plus de 150 mille abonnés sur son compte Facebook, elle est très souvent prise dans des histoires.

Ainsi, après avoir publié une photo, la charmante irrésistible Brenda Biya aurait pu entrer dans la tête d’un certain Zana Ismael Ouattara qui prétend être le fils du président ivoirien alassane dramane ouattara.

Monsieur Zana Ismail ouattara a écrit un message sur la page facebook de la première fille camerounaise en la demandant d’être en couple avec lui pour que le duo ait un mariage exceptionnel.

Une déclaration très cocasse qui a fait réagir plus de 200 abonnés. Car on le sait, le président ivoirien est connu pour avoir deux enfants, sa fille s’appelle Fanta Ouattara et son fils David Ouattara. Alors d’où sort Zana Ismail ouattara ?

Une question qui aurait poussé aussi la première fille camerounaise à ne pas répondre au message pensant probablement que cela pourrait être un faux profil ou même ne pas être le vrai fils du président ivoirien. La princesse Brenda Biya sur ce coup est resté vigilante.

Voici en capture d’écran le message :