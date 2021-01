Le FC Barcelone brûle par l’énorme vol perpétré par Pep Guardiola, ils appellent le mini Messi

Guardiola attaque avec plus de force que jamais, alors que Manchester City veut nouer l’une des dernières perles du football argentin.

Pep Guardiola a été caractérisé ces derniers temps pour être un excellent sélecteur de joueurs sur les marchés des transferts, mettant en échec de nombreuses grandes équipes en Europe, en particulier celles qui ont les meilleures chances de remporter l’ UEFA Champions League.

On sait que son amour pour le FC Barcelone est grand, mais lorsque la recherche de joueurs est la tâche principale, il ne se souciait pas beaucoup de retirer les jeunes stars du FC Barcelone.

Comme ce fut le cas sur le marché des transferts de l’été dernier, lorsque l’entraîneur catalan a remarqué Nélson Semedo, même si le joueur a finalement fini par partir pour Wolverhampton.

Mais encore une fois, Guardiola attaque et cette fois avec plus de force que jamais, alors que Manchester City veut nouer l’une des dernières perles du football argentin, un joueur déjà connu dans son pays sous le nom de «mini» Messi». Son nom est Darío Sarmiento et il a 17 ans.

Ce jeune joueur est suivi de près par diverses équipes du monde entier. Juan Sebastián Verón, président des Estudiantes de la Plata, l’équipe dans laquelle évolue le jeune footballeur, lui a conseillé de partir immédiatement en Europe. Veron est conscient qu’il ne pourra pas retenir longtemps le joueur, en particulier contre la tentative de Manchester City.

Selon les informations locales, le transfert sera fermé dès que Sarmiento aura 18 ans en mars prochain. De cette manière, le FC Barcelone perdrait l’un des joueurs qui pourraient remplacer Lio Messi dans quelques années.