Voici le classement complet de la Ligue des champions

L’actuel président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, veut reprendre son poste pour une deuxième mandat.

L’annonce a été faite par l’interessé sur son compte twitter ce mercredi. Celui qui a détrôné Issa Hayatou (34 voix contre 20), qui dirigeait l’organisation depuis 1988 et a pris sa place depuis mars 2017, se présente officiellement pour un second mandat.

«La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée, ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter», a précisé le Malgache âgé de 60 ans.

Faut-il le rappeler, les prochaines élections de l’instance panafricaine se dérouleront à Rabat, le 12 mars 2021. Le dépôt des dossiers de candidature se fait depuis le vendredi 11 septembre 2020 et jusqu’au 12 novembre.

Les noms des candidats, eux, seront dévoilés, le 11 janvier, tel que l’avait précédemment annoncé la CAF via son site officiel.