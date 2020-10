Le chirurgien Joël Le Scouarnec en garde à vue pour viol sur mineure

Face à une situation sanitaire de plus en plus inquiétante, le Premier ministre Jean Castex n’a pas écarté l’hypothèse de mesures plus drastiques, voire d’un reconfinement dans l’émission «Vous avez la parole», diffusé jeudi 24 septembre sur France 2.

Jeudi 24 septembre, la France a enregistré en 24 heures un nouveau bilan alarmant de plus de 16 000 nouvelles contaminations et 52 décès. Alors, sur le plateau l’émission «Vous avez la parole», sur France 2, le Premier ministre, Jean Castex, n’a pas exclu un éventuel reconfinement de la population, si la situation sanitaire continue de se dégrader.

«Si nous n’agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle que l’on a connu au printemps. Ça pourrait dire reconfinement», a expliqué le Premier ministre.

Une exonération des charges sociales

Face à la polémique de la fermeture des restaurants à Marseille (Bouches-du-Rhône) et en Guadeloupe, Jean Castex a promis des aides financières en s’adressant à une restauratrice en colère qui l’avait interpellé.

«Nous avons décidé d’exonérer vos charges sociales correspondant à la période où vous serez fermés, donc j’espère qu’elle sera la plus courte possible», a-t-il annoncé. Le Premier ministre a également annoncé la fermture des piscines couvertes et confirmé que Roland Garros fera partie des évènements limités à 1 000 spectateurs.