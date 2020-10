Le chien de Miley Cyrus va bien après avoir été électrocuté

Grosse frayeur pour Miley Cyrus ! Lors de la reprise de The Voice aux Etats-Unis, elle a dévoilé que pendant le tournage de l’émission, son chien a failli mourir électrocuté !

«C’était le premier jour de The Voice, j’étais excitée, et c’est triste, mais (ma chienne) était en laisse et elle s’est baladée là où il y avait tous les fils. Tout le monde chante, tout le monde se demande qui va gagner, et à un moment on se rend compte qu’elle convulse, parce qu’elle s’est électrocutée», dévoile la star comme le relaye Cinemablend. Heureusement, depuis «elle va bien», et se réjouit de vivre à Nashville.