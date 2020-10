Ldc – Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk : voici les Xl possibles !

Ce mardi soir en C1, le Mancherster United s’est imposé face au PSG (1-2) à domicile, comme en 2019. Interrogé en conférence de presse à la fin de la rencontre, Paul Pogba s’est montré très content de la performance de son équipe.

«On savait ce qui nous attendait. Tous les joueurs étaient prêts pour ce match. (…) Le résultat est venu comme il devait venir. Ils ont eu des occasions, on en a eu aussi et on a concrétisé. Le résultat est positif.»

«C’était préparé. On avait bien préparé le match. On sait qu’ils sont très forts offensivement, et il fallait bloquer ça. Après, on est partis surtout en contre et on a eu des occasions. Et on a su quand même marquer», a ainsi déclaré Paul Pogba, considérant qu’il ne fallait pas être «trop surpris» de ce résultat «mérité».