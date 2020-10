Ldc : Réal Madrid noyé sur son propre terrain !

Mauvaise sortie pour les madrilènes ! Ce mercredi soir face à Shakhtar Donetsk pour ses débuts en C1, le Réal Madrid s’est vu infligé une débâcle (2-3).

Après sa défaite à domicile contre le promu de Cadix, les Merengues trébuchent une seconde fois consécutivement. Et pour cette soirée, le Réal Madrid a vite noyé.

Les protégés de Zinedine Zidane n’ont pas tardé à chavirer. Déjà dans les vingt premières minutes, Mateus Martin trouve la faille et fait trembler le filet merengue.

Quatre minutes plus tard, Varane offre le deuxième but aux visiteurs par le biais d’un contre son camp. Ainsi, le Shakhtar Donetsk se retrouve à (0-2).

Mais ce n’est pas tout, trois minutes avant la pause, Salomon marque le troisième but et met en doute le vestiaire de Zizou. Et il a fallu seulement la seconde partie pour les locaux de trouver le chemin des filets en intervalle de cinq minutes.

Le Réal Madrid a pu réduire le score grâce à Lucas Modrić (54e) et Vinicius Junior (59e).