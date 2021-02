Ldc : PSG rabaisse le Barça en batifolant !

Nouvelle humiliation ! Le FC Barcelone vient de succomber ce soir face au PSG au Camp Nou. Après le match, Ronald Koeman s’est prononcé.

«En seconde période, ils ont été supérieurs. Ils ont été très efficaces. La première mi-temps a été plus régulière, mais en seconde période nous avons eu des problèmes et ils se sont avérés supérieurs à nous avec le ballon et en l’aspect physique du jeu.»

«Ils se sont avérés être une équipe plus complète. Nous savions que cela pouvait arriver, ils sont en avance sur nous. Il est généralement très difficile de revenir d’un score de 1-4 et plus encore de perdre à domicile. Il y a peu d’options pour une remontada.»

«Ils ont montré qu’ils avaient une équipe plus complète. Nous savions que cela pouvait arriver, ils sont en avance sur nous. Nous devons améliorer les choses et nous savions que cela pouvait nous arriver. Ils sont en avance sur nous.»

«Piqué a montré qu’il allait bien parce qu’il pouvait jouer sans gêne, mais avec un résultat comme celui-ci, il n’était pas nécessaire de risquer 90 minutes»

«Avec 1-0, nous avions une chance très claire avec Dembélé, mais ensuite nous avons commencé à avoir des problèmes et ils étaient supérieurs.»