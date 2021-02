Ldc : Porto surprend la Juve, Dortmund s’impose à Séville

En voilà une autre altercation. Jordi Alba qui insulte Kylian Mbappé, ce dernier lui répond par une menace virulente qui a attiré l’attention de Piqué qui n’a pas tardé à intervenir pour défendre son coéquipier.

La rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain est loin d’être tendre. En absence du public à cause de la pandémie du coronavirus, ceci a permis aux médias présents d’écouter et d’enregistrer certaines conversations virulentes.

Hormis celle survenue entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann, les médias ont pu aussi capter les échanges de mauvais goût entre Kylian Mbappé, Jordi Alba et Gérard Piqué encore.

En effet, suite à une action, Jordi Alba a dit à l’attaquant français «t’es un insolent». Et Mbappé n’a pas tardé à lui répondre par une menace : «Dans la rue, je te tue, dans la rue, je te tue».

Dans la foulée, Piqué est venu défendre son coéquipier : «Tu vas tuer qui ?». Avant le coup de pied arrêté, Jordi Alba a terminé l’altercation par un «il apprend, le gars apprend»… Apparemment Piqué a été très chaud ce soir !