Ldc : Man United joue sans Edinson Cavani contre le PSG !

Mauvaise nouvelle pour l’Uruguayen ! Alors qu’il avait tant espéré son retour au Parc des Princes pour affronter ses anciens coéquipiers, Edinson Cavani vient d’être recalé des joueurs mancuniens qui ont envolé pour Paris, selon l’Equipe.

Ce mardi, la Champions League va reprendre ses droits avec un derby sulfureux entre le géant Paris Saint-Germain et le Mancherster United pour le compte de la première journée.

Ainsi, l’ancien buteur parisien, Cavani qui a récemment rejoint les Reds Devils en provenance du PSG a beaucoup espéré jouer contre son ancien club. Mais les nouvelles révélées ce lundi ne lui donne pas l’occasion.

En effet, selon le site du Manchester Evening News, Edinson Cavani ne faisait pas partie du groupe de Manchester United qui a embarqué ce lundi à destination de Paris.

À peine sorti de quatorzaine à cause du Covid-19, l’ancien buteur du PSG a été jugé trop juste par Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils. Plus être plus explicite, Cavani a eu un seul entraînement dans les jambes avec sa nouvelle équipe et n’a plus évolué en match officiel depuis plus de sept mois.

Ses retrouvailles avec le Parc des Princes n’auront donc pas lieu. Une décision qui va sûrement l’indisposer, mais les raisons s’avèrent réelles et justifiées.