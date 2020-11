Ldc : Man City qualifié pour les 8es de finale !

En déplacement ce mercredi après-midi sur la pelouse de l’Olympiakos, les blues Sky de Pep Guardiola ont décroché leur billet pour les huitièmes en C1 grâce à une victoire difficile (1-0).

La rencontre a été très difficile pour Manchester City, malgré qu’ils ont dominé et touché plus le ballon. En effet, ils ont eux en face d’eux une équipe de Olympiakos très concentrée défensivement.

Malgré les moult tentatives des Citizens, ils n’ont pas relâché.Mais un peu plus avant le coup de sifflet final les visiteurs ont ouvert le score. Un fort joli but, d’ailleurs, sur une frappe de Phil Foden dans la surface, servi par une superbe talonnade de Raheem Sterling (1-0, 36e). Ceci sera l’unique but de la rencontre.

Ainsi, avec 12 points en 4 matches, City compte 6 points d’avance sur Porto qui joue à Marseille en soirée. Les Grecs sont, eux, troisièmes avec 3 points alors que l’OM ferme la marche, toujours à la recherche de son premier point en Ligue des champions depuis 12 matches.