Ldc : Liverpool, Bayern et Man City s’imposent, l’OM trébuche !

Pour les rencontres de cette soirée en prélude de la première journée en C1, Liverpool FC, Bayern Munich et Mancherster se sont montrés vainqueurs. En revanche, l’Olympique de Marseille s’incline face à l’Olympiacos.

Ajax – Liverpool (0-1)

Face à la formation néerlandaise ce mercredi soir, les Reds de Jürgen Klopp n’ont pas eux la tâche facile. La rencontre s’est montrée très décisive, une raison qui justifie le faite qu’aucun poulain du Liverpool n’a marqué. Leur victoire a été simplement le fruit d’un contre son camp de la part de Tagliafico (35e). Liverpool peut dire merci à ce joueur !

Bayern Munich sert une manita à l’Atletico de Madrid !

Le tout puissant Bayern Munich avec une forme XXL a encore prouvé ce soir sa supériorité. Malgré un ATM composé de João Félix et Luis Suárez, Diego Simeone n’a pas pu s’imposer. Les Bavarois, ont fait encaisser quatre buts aux Colchoneros grâce à un doublé de Coman (28e, 72e); un but de Goretzka (41e) et de Tolisso (66e). Apparemment, Bayern Munich ne pense pas laisser échapper son titre !

Mancherster City, ne fait aucune grâce à FC Porto !

L’actuel champion du championnat portugais a sombré ce soir. En déplacement sur les installations du Mancherster City, le FC Porto a encaissé trois buts contre un seul. Les poulains de Pep Guardiola, éliminés la saison en quart de finale, ont débuté ce soir la Champions League sur une bonne (3-1).

l’Olympique de Marseille courbe l’échine sur sa première sortie !

Alors que les Marseillais avaient tout donné et le partage des points était presque empoché ! Car, fait un match nul à l’extérieur pour un début en C1 ne serait pas mal, mais les Phocéens se sont vus écroulés dans les dernières minutes par à Mahgoub (90+1e) qui sauve tout de même l’Olympiacos (1-0).