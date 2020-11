Ldc : les résultats de la soirée !

Pour le compte de la quatrième journée des phases de poules en C1 ce soir, la Bavière a décroché sa qualification pour les 8es de finale, alors que le Réal Madrid se sauve grâce à une victoire méritée et le Liverpool qui se fait freiner dans sa course.

La rencontre pour le Bayern Munich a été radieuse même si Roca a pris un carton rouge. Robert Lewandowski a inscrit le premier but à deux minutes de la pause. Du retour des vestiaires, Coman double la mise (52e) et Sané en rajoute un troisième, 16 minutes plus tard. Mais à la 78e minute Leipzig réduit le score. Néanmoins, ceci ne freine pas la qualification des bavarois.

Du côté de l’Italie, l’Inter Milan s’est écroulé à domicile face à un Réal Madrid très réduit. Le catastrophe a commencé par un premier but des madrilènes signé Hazard sur penalty. Cet avantage rend le duel plus véhément et plonge Arturo Vidal dans une expulsion dès suite à un carton rouge. Le Réal Madrid était à la quête d’un deuxième but quand Achraf Akimi marque contre son camp et plie le match. Score final 2 à 0. Malgré tout, le Réal Madrid a encore du fil à retordre.

Le comble de la soirée, est le spectacle que Liverpool a offert à ses supporters. Cette défaite à domicile étonne plus d’un. L’Atalanta Bergame a brillé aux milles étoiles ce soir avec deux buts marqués par Ilicic et Gosens. Cependant, il freine Jürgen Klopp dans sa course et l’ordonne de redoubler d’efforts très prochainement.