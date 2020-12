LdC : le Real Madrid encore battu par le Shakhtar, Salzbourg domine le Lokomotiv

Comme à l’aller, le Real Madrid s’est incliné face au Shakhtar Donetsk. Mardi soir, le club merengue a craqué en Ukraine (2-0) dans un match comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Les joueurs de Zinedine Zidane ont plié en seconde période sur des buts de Dentinho (57e) et Manor Solomon (82e). Avec cette défaite, la Maison Blanche se met en grand danger pour la qualification en huitièmes de finale.

Troisième du groupe B avec sept points, le Real Madrid est devancé à la différence de buts particulière par la formation ukrainienne et reste à une longueur du Borussia Mönchengladbach, qui reçoit l’Inter Milan à 21 heures et se présentera dans la capitale espagnole la semaine prochaine lors de la dernière journée.

Dans le groupe A, en attendant l’affiche entre l’Atletico Madrid et le Bayern Munich au Wanda Metropolitano (21 heures), le Red Bull Salzbourg s’est imposé sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (3-1).

Le club autrichien a trouvé l’ouverture sur un doublé de Mergim Berisha (28e, 41e) et un but de Karim Adeyemi (81e), contre un penalty d’Anton Miranchuk (79e). Avec quatre points, Salzbourg s’empare de la troisième place et revient à une unité des Colchoneros. Les Russes sont derniers avec trois points et proches de l’élimination.