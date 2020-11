Ldc : le groupe madrilène pour affronter l’Inter Milan !

Découvrez le classement des buteurs du championnat français après la neuvième journée. Un top 10 sans Neymar Jr, mais avec Kylian Mbappé .

Jusqu’à ce moment, le championnat français n’a pas encore connu de suspension ou d’arrêt malgré les décisions prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Et pour l’instant, on sent l’attaquant français avec une bonne forme.

Kylian Mbappé avec déjà 7 réalisations confirme sa forme. Le jeune joueur est actuellement le premier au classement des buteurs de la Ligue 1. Mbappé a surclassé un pléthorique de joueurs Avec un but d’écart.

Autrement dit, la deuxième place est forcée par Ibrahima Niane (Metz), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Boulaye Dia (Reims) qui ont tous inscrit 6 buts. Mais après tout, Memphis Depay menace aussi dans cette course.

Le Néerlandais a marqué 5 buts avec L’OL et n’est pas loin. Il est suivi de l’attaquant lensois, Ignatius Ganago qui compte 4 buts et de Lillois Burak Yilmaz, auteur de 4 buts également.