Ldc : le groupe Juventus pour défier Ferencvaros !

Ce mardi 03 novembre 2020, l’entraîneur de l’équipe nationale sénégalaise Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Dans le cadre de la double confrontation pour les éliminatoires de la CAN 2021, Aliou Cissé le manager des Lions de la Teranga a rendu public sa liste.

Sur cette liste, on peut notamment noter la présence de trois nouveaux visages : Arial Mendy, Moustapha Name et Franck Kanouté.

Le vice champion de la CAN 2019 va se mesurer contre la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre prochain pour le compte de la 3ème et 4ème journée