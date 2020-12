Ldc : le groupe de Barça sans Léo Messi ni Ter Stegen !

D’après des sources du club catalan, les dirigeants Culés ont pris l’initiative de défendre Lionel Messi auprès du comité de compétition pour son carton jaune. Ils adresseront ainsi, une déclaration écrite sans pour autant chercher d’arguments à cause de la règle qui est claire.

Leo Messi après avoir marqué contre Osasuna ce dimanche à enlevé son maillot et montré celui de Diego Armando Maradona afin de rendre hommage à l’homme. Ceci l’a coûté un carton jaune que le FC Barcelone envisage bien d’enclencher des démarches pour qu’il soit annulé.

Des sources du club blaugrana ont assuré à EFE qu’il ne présenterait pas un écrit rempli d’arguments, car «la règle est très claire» et établit qu’un joueur sera sanctionné d’un carton jaune lorsqu’il enlévera son maillot.

Cependant, le club catalan a envoyé un courrier pour mettre en contexte la situation et l’hommage de Messi à Maradona avec un maillot des Newell’s Old Boys, un club où a joué Diego et qui est basé à Rosario, où Leo est natif.

Il a vu Maradona porter ce maillot quand il avait six ans et assis dans les gradins aux côtés de son père où Diego avait aussi marqué un but très similaire au 4-0 qu’il a signé contre Osasuna. Le maillot est d’ailleurs un cadeau de Sergio Fernández, un juge et collectionneur argentin, qui l’a offert à Messi en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie.