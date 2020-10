Ldc : le FC Barcelone débute sur une très bonne note !

Première journée de la C1, première victoire pour Ronald Koeman ! Le Barça face à Ferencvaros ce soir au Camp Nou a prouvé sa belle forme. Il atomise ses visiteurs sur un score houleux (5-1).

Belle performance ! Le FC Barcelone ne semble pas briller peut-être en Liga pour le moment, surtout avec sa défaite ce samedi contre Getafe (1-0), mais en C1, il semble revenir en forme.

Ce mardi soir (20h00), les poulains de Ronald Koeman ont fait leur entré en C1 avec une bonne note, un très bon résultat. Le festival a connu ses débuts à partir de La Pulga.

Lionel Messi ouvre le score sur un penalty bien réalisé et frustre ses adversaires (27e; 1-0). Quelques minutes plus tard, le plus jeune buteur de la Roja, Ansu Fati double la mise.

L’attaquant de 17 ans a été servi par un petit ballon piqué de Frenkie De Jong qui lui permet de conclure l’action en une première intention (42e; 2-0). Et sur ce résultat satisfaisant, le juge de la rencontre renvoie les deux équipes dans les vestiaires.

Six minutes après la pause, le joueur brésilien revenu du Bayern Munich triple le score. Philippe Coutinho, profite d’une talonnade de Ansu Fati dans l’axe pour déposer une bonne mine du pied droit au second poteau du portier hongrois (51e; 3-0).

Malgré les trois buts encaissés, l’équipe de Ferencvaros n’a pas arrêté de mettre pression sur la charnière défensive catalane. Ainsi, une action véhémente aurait coûté un carton rouge au défenseur Gérard Piqué (68e).

Revenu à 10 contre 11, les hongrois profitent d’un penalty pour réduire le score. Mais ceci ne serait que le début de leur agonie. Pedri ajoute un quatrième but (82e) et Ousmane Dembélé enfonce le clou par un cinquième (89e).

Score final (5-1). Cependant, les Culés au terme de cette première journée de la Ldc dans le groupe G tiennent la tête et sont suivis de la Juventus de Turin, Dynamo Kyiv et Ferencvaros qui coiffe le dernier rang.