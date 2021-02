Ldc : l’Atalanta Bergame se méfie d’un Réal Madrid réduit

En conférence de presse avant la rencontre de ce mercredi, Luis Muriel est revenu sur les enjeux de la rencontre et sur les difficultés d’affronter le champion d’Espagne.

Malgré qu’il a déjà envoyé un signal fort aux madrilènes en marquant contre Napoli lors de la dernière journée en Italie, Luis Muriel reste tout de même sur ses gardes.

En conférence de presse d’avant-match avec Gaspirini, il analyse les enjeux de la rencontre et suggère des perspectives pour vaincre un Réal Madrid décimé par des blessures.

«La seule manière pour essayer de les battre est d’absolument tout donner. (…) Si nous donnons tout, nous pouvons battre n’importe qui. Nous pouvons être en compétition avec les meilleurs si nous jouons comme nous savons le faire», a expliqué le Colombien.

Malgré les blessures, Luis Muriel sait que le Real Madrid est redoutable : «Il faut toujours être au courant de la forme de l’adversaire. Malgré les blessures et un résultat moyen, le Real Madrid reste le Real Madrid. Nous allons nous battre au maximum tout en sachant que le fait qu’ils ne soient pas dans leur meilleure forme ne changera rien.»

«J’essaie toujours d’être concentré et de travailler bien, en aidant mon équipe et mes coéquipiers. Notre jeu a une forte personnalité, mais le coach ne nous oblige pas à toujours faire la même chose. Nous sommes libres de prendre des décisions et de créer notre propre jeu. Nous essayons de casser les matchs avec notre jeu collectif, mais s’il y a la possibilité de réaliser une action individuelle, nous la cherchons aussi.»