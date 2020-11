Ldc : la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan dans un match fou !

Terminé à Alfredo di Stefano ! Le Réal Madrid surclasse l’Inter Milan suite à une magnifique victoire (3-2) dans une rencontre de folie.

Après deux résultats jugés médiocres, le Réal Madrid semble avoir retrouvé ses esprits. Ce soir les protégés de Zinedine Zidane se sont battus jusqu’aux OS pour faire descendre Antonio conte et sa troupe.

Festival de buts dans la première période !

Alors que l’Inter entrait quand même mieux dans la partie et imposait une intensité impressionnante. Barella touchait la barre transversale (9e), Vidal s’essayait de loin (13e). Le Real répliquait par Valverde, qui ne trouvait pas le cadre sur une reprise au point de penalty (23e).

Et c’est finalement Karim Benzema qui a surgi pour exploiter une mauvaise passe en retrait de Hakimi, dribbler Handanovic et tirer dans le but vide (1-0, 24e). Ce qui mettait un coup sur le crâne des Intéristes, loin d’être mauvais jusque-là.

Pire, les Italiens encaissaient un deuxième but sur corner, avec une tête de l’inévitable Sergio Ramos (2-0, 33e). KO l’Inter ? Non, Barella, d’une subtile talonnade, lançait Lautaro Martinez qui tirait en première intention et battait Courtois (2-1, 35e) ! Totalement fou, le match tenait toutes ses promesses.

La rencontre a connu ainsi trois magnifiques buts en 10 minutes. Une preuve qui montre que le duel est rude. L’arbitre renvoie les deux formations à la pause.

Deuxième partie très chanceuse pour Zizou !

Au retour des vestiaires, l’Inter repartait à l’assaut du but de Courtois. Un gros cafouillage dans la surface madrilène n’était pas loin d’aboutir à l’égalisation. Mais le rythme retombait un peu, par rapport à la première période débridée.

Zidane sortait Hazard, décevant, et Asensio, pour Vinicius et Rodrygo. Les Intéristes jouaient quand même plus haut et gênaient les relances du Real Madrid. Ils étaient récompensés avec l’égalisation de Perisic, bien servi par Lautaro Martinez (2-2, 68e).

Perisic n’était pas loin du doublé sur un contre vite mené (76e). Mais le Real Madrid a des ressources mentales phénoménales, et l’a encore prouvé. Les deux Brésiliens se distinguaient, Vinicius à la passe, Rodrygo à la conclusion, d’une frappe puissante du droit (3-2, 80e) qui sera le score final.

Cette victoire gagnée dans l’agonie permet aux madrilènes de grimper de la dernière place à la deuxième derrière le Borussia M’Gladbach avec 4 points. Par contre, les milanais ont pris la lanterne rouge avec 2 points au comptoir.