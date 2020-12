LdC : la Juventus corrige le FC Barcelone et termine en tête du groupe G

La Juventus s’est largement imposée ce mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone (3-0) lors de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Turinois terminent premiers de leur poule.

Leader du groupe G au coup d’envoi, le FC Barcelone s’est lourdement incliné ce mardi au Camp Nou face à la Juventus (0-3). Les Catalans ont laissé la première place de la poule à leurs adversaires du soir. Les deux équipes étaient qualifiées pour les huitièmes de finale avant la rencontre et c’est la Juve qui a donc conclu avec brio cette première phase.

Le film de Barcelone – Juventus

Dans cette rencontre entre deux géants européens, le duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se retrouvaient pour la première fois depuis le départ du second pour l’Italie, était évidemment au centre de toutes les attentions. Et c’est CR7 qui l’a emporté en inscrivant un doublé sur penalty.

L’ancien attaquant du Real Madrid a ouvert le score à la 13e minute en transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu puis il en a marqué un second à la 52e à la suite d’une main dans la surface du défenseur français Clément Lenglet. Entre-temps, Weston McKennie avait inscrit le deuxième but de la Juve d’une superbe reprise acrobatique à la suite d’un centre de Cuadrado (20e).

Lionel Messi n’a pas marqué dans cette rencontre, mais l’Argentin n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de tromper Gianluigi Buffon. Aucune des nombreuses frappes du quintuple Ballon d’or n’a trouvé le chemin des filets (22e, 36e, 45e+1, 47e, 78e, 84e, 89e). Antoine Griezmann a lui vu sa tête toucher la transversale… à la suite d’un coup franc de Messi (58e).