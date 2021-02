Ldc : Kylian Mbappé corrige le FC Barcelone avec un triplé (vidéo)

Kylian Mbappe vient de trouver la faille pour Paris Saint-Germain à la 85e minute de jeu dans cette 2e période ! Et le triplé pour Mbappé. Long rush de Draxler dans la moitié de terrain barcelonaise, conclu par un joli décalage pour le Français. Ce dernier a enchaîné avec une frape parfaite lucarne opposée. Limpide.

Kylian Mbappé signe un triplé sur la pelouse du Camp Nou ! Les Parisiens récupèrent un ballon devant leur surface et partent en contre à toute vitesse. Draxler accélère plein axe et négocie parfaitement un 3 contre 2 et décale Mbappé à gauche.

En une touche, il enroule le ballon dans la lucarne opposée de Ter Stegen, encore battu. 4-1 pour le PSG après 85 minutes de jeu !