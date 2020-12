Ldc : Juventus – Dynamo Kiev sera arbitrée par une femme !

Le syndicat des arbitres a communiqué ce lundi que l’arbitre, Stéphanie Frappart, dirigera une rencontre de Ligue des champions. Et deviendra ainsi, la première femme à avoir arbitré en C1.

Ce mercredi 2 décembre 2020, la Juventus de Turin affrontera le Dynamo Kiev pour le compte de la cinquième journée. Cristiano Ronaldo sera de retour sur le terrain mais il ne sera pas la seule personne à être remarquée.

En effet, il y aura aussi la présence d’une femme sur la surface verte. Il s’agit de Stéphanie Frappart, désignée par le syndicat des arbitres pour diriger la rencontre. Ces derniers l’ont fait savoir par le biais d’un communiqué. Elle deviendra ainsi, la première femme à avoir arbitré en ligue des champions.

«Après avoir dirigé la Supercoupe d’Europe entre Chelsea et Liverpool en août 2019, puis officié en UEFA Europa League, Stéphanie FRAPPART va entrer dans l’histoire de l’UEFA Champions League. L’arbitre française sera la première féminine à diriger une rencontre de la compétition. Il s’agira du match entre la Juventus et le Dynamo Kiev, le mercredi 2 décembre au Juventus Stadium de Turin. Elle sera accompagnée d’Hicham ZAKRANI, Mehdi RAHMOUNI, Karim ABED, Benoît MILLOT et Willy DELAJOD» peut-on lire sur le communiqué.

Un honneur pour la brave femme !