Ldc – Istanbul Vs PSG : le Xl probable des deux équipes !

Ce mercredi soir, la troupe de Ronald Koeman sera face à celle de Andrea Pirlo pour une rencontre très décisive. Un derby sulfureux que le monde du cuir rond attend, et espère voir le FC Barcelone se relever après la déroute du Clásico. Voici donc les compositions probables des deux coachs légendaires.

Deuxième au classement du groupe G avec 3 unités, la Juventus de Turin a pu tirer son épingle du jeu au cours de la première journée où il a battu son vis-a-vis (0-2) grâce à un doublé de Alvaro Morata.

Par ailleurs, pour ce choc, Pirlo ne pourra pas compter sur certains joueurs et cadres comme Alex Sandro blessé à la cuisse. De l’autre côté, on retrouve sur la liste des incertains Ronaldo qui est toujours positif à la Covid19, Chiellini (cuisse) et De Ligt (épaule).

Ainsi, pour la composition possible on peut retrouver : Szczęsny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Ramsey; Dybala, Morata

Côté catalan, le club tient la tête du groupe G avec 3 points également mais dépasse la Juve grâce à son résultat de la première journée (5-1).

Dans le groupe convoqué par Ronald Koeman, certains joueurs n’ont pas fait le déplacement. Il s’agit de : Piqué (suspendu), Coutinho (ischios), Ter Stegen (forme), Umtiti (forme)

Cependant, le FC Barcelone pourrait titulariser : Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong: Dembélé, Messi, Fati: Griezmann

La rencontre démarrera à 20h (21h GMT+1) sous les installations turinoise.