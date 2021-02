Ldc : Dembélé évoque le 6-1 que Barça avait infligé au PSG

En conférence de presse d’avant-match ce lundi, le technicien néerlandais a abordé plusieurs sujets où il n’a pas banalisé aussi la force du Paris Saint-Germain.

À la veille du derby contre Mauricio Pochettino, Ronald Koeman a analysé le match et a aussi fait le point sur les joueurs clés ou autrement dit, les stars attendues à cette rencontre. En absence de Neymar, plusieurs fans se disent déjà que c’est un duel entre Messi et Mbappé. Mais le tacticien Batave désapprouve.

«Ce n’est pas un duel entre Messi et Mbappé, c’est un duel entre deux équipes. D’un côté il y a Lionel Messi, le meilleur joueur du monde et nous avons besoin de lui en pleine forme pour gagner lors des ces hutièmes. C’est la même chose pour le PSG avec Mbappé. C’est un joueur très rapide qui peut grandement nous compliquer les choses. Ce sera un bon match et ces joeurs peuvent procurer beaucoup de plaisir aux fans de foot», a expliqué Ronald Koeman.

«Mbappé ? Je ne suis pas partisan de mettre quelqu’un au marquage individuel sur un joueur. On sait comment nous pouvons jouer. Quand on a le ballon nous devons rester bien organisés pour le moment où nous perdrons la possession. Ce sera un aspect important du match», a ajouté Koeman.

Les avances du PSG sur Messi : «Je ne crois pas avoir été destabilisé. Je ne sais pas si c’était l’intention de beaucoup parler de Lionel Messi. Mon problème c’est de préparer l’équipe et les joueurs pour un match important. Messi est un joueur du Barça et nous avons de grandes espérances qu’il continue à être un joueur du Barça», a-t-il souligné.

Concernant l’état de forme du PSG, les absences côté parisien, dont celle de Neymar : «Je ne sais pas ce que le PSG nous prépare pour demain. On verra comment ils joueront. C’est un duel en deux matchs. Loin de chez eux, ils voudront probablement faire un résultat et essayer de marquer. Mais c’est une équipe qui aime dominer et avoir le ballon. Pour toute équipe, c’est important que tout le monde soit disponible. Neymar et Di María représente une perte importante pour Paris comme pour nous avec Ansu Fati, Coutinho, Araujo ou Sergi Roberto. Il faut vivre avec ces problèmes et avoir d’autres joueurs préparés. Je n’ai pas peur car nous faisons confiance à nos joueurs.»

«L’absence de Neymar ? Pour voir un meilleur match, il faut toujours les meilleurs joueurs sur le terrain. Personne ne sait comment va équipe où il manque un joueur aussi important que Neymar. Mais je crois que les deux équipes ont des absences importances. Je crois qu’il faut toujours protéger ce genre de joueurs comme Neymar, Messi ou Ronaldo parce qu’ils nous ont beaucoup fait profiter de leur talent. De ce point de vue les arbitres doivent les défendre mais dans le foot il y a des contacts et les joueurs le savent. Le football reste un sport de contact», a complété le coach catalan.

Concernant l’état de forme de son groupe et celui de Ronald Araujo : «Je ne vois pas d’autre équipe vraiment meilleure que Barcelone. Mais ce n’est pas une bonne chose de trop changer les choses dans une équipe. Ce n’est pas une bonne chose de s’attendre à gagner la Ligue des champions quand tu fais jouer beaucoup de jeunes joueurs. Mais nous avons quand même une très bonne équipe, qui joue à un très bon niveau. Nous avons toujours des joueurs fantastiques et nous pouvons battre n’importe qui. On aime se confronter aux meilleurs équipes d’Europe.»

Il donne des nouvelles du défenseur espagnol : «Gerard Piqué va bien. Cela fait 4 ou 5 jours qu’il s’entraîne avec le groupe. Il a de bonnes sensations et on a décidé de l’inclure dans le groupe. On parlera et décidera demain s’il joue. Nos défenseurs ont joué de bons matchs mais il y a aussi eu des erreurs. Cela fait partie du football. C’est vrai qu’Araujo ne s’est pas entraîné car il ne jouera pas le match mardi. Tous les joueurs dans le groupe ont la possibilité de jouer», a conclu Ronald Koeman.