Ldc : découvrez les chapeaux avec quelques informations utiles sur le tirage

La phase de poules s’est achevée hier et 16 équipes ont reçu leur billet pour la prochaine ronde. Recevez donc, la situation des deux chapeaux avec à l’appui quelques informations utiles sur le tirage au sort.

Désormais, L’UEFA sait déjà les équipes qu’elle va programmer pour le final 16. De même, avant le tirage au sort, les clubs qualifiés peuvent déjà avoir une idée sur leurs potentiels adversaires. Car en effet, selon la nouvelle règle de L’UEFA, deux équipes issues du même groupe ou du même pays ne peuvent pas s’affronter en huitième de finale.

Alors que, parmi les 16 équipes, on retient 4 clubs de l’Espagne, 4 de l’Allemagne, 3 de l’Angleterre, 3 de l’Italie, 1 de la France et 1 club du Portugal.

La composition des chapeaux des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Pour la composition des chapeaux du tirage, il existe deux. Dont le premier chapeau est réservé aux premiers des poules. Le second quant à lui est pour les deuxièmes.

Chapeau 1 :

Bayern Munich (ALL), Real Madrid (ESP), Manchester City (ANG), Paris Saint-Germain (FRA), Liverpool (ANG), Juventus (ITA), Borussia Dortmund (ALL), Chelsea (ANG)

Chapeau 2 :

FC Barcelone (ESP), Séville FC (ESP), FC Porto (POR), Lazio (ITA), Atalanta Bergame (ITA), Borussia Mönchengladbach (ALL), Atlético de Madrid (ESP), RB Leipzig (ALL)

Quelle heure et quelle chaîne pour le tirage au sort ? :

Généralement placé à 13h, le tirage est cette fois-ci décalé à 12h. L’UEFA a décidé de revenir à Nyon après avoir effectué le tirage au sort de la phase de poules à Genève.

En ce qui concerne les chaînes, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur la Chaîne Téléfoot ou sur RMC Sport 1. Mais aussi en streaming sur le site de l’UEFA.

Quelles dates peut-on retenir pour les matches des 1/8es de finale ?

Comme on le sait, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se dérouleront en 2021. Précisément les 16, 17, 23 et 24 février pour les matches aller. Et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les matches retour. Tous les matches se disputeront à 21h.

Date du tirage des autres phases :

Après le final 16, va suivre les autres rondes dont, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Ainsi, le tirage au sort de ces phases auront lieu le vendredi 19 mars 2021. Soyons câblés !