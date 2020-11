Ldc : compos probables du match Dynamo Kiev – FC Barcelone !

Dans un entretien sur Movistar +, Antoine Griezmann a sifflé la fin des critiques adressées à l’encontre de Lionel Messi sur son inadaptation au FC Barcelone. Il défend son capitaine contre son clan tout en remettant les choses à leur place.

L’international français a enfin réagi. Après plusieurs jours restés bouche bée, Antoine Griezmann a décidé finalement de donner sa position sur le sujet qui fait tant couler d’encres.

Et pour l’attaquant tricolore, il s’agit de remettre chaque chose à sa place et finir avec ces vaines accusations contre Lionel Messi qui est après tout en bon terme avec lui.

Ainsi, dans un entretien accordé à la chaîne Movistar +, l’ancien Colchoneros a lâché ses vérités.

«Je ne voulais pas parler, hormis sur le terrain. Mais je crois que c’est l’heure de mettre les choses à leur place. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires et ça suffit», a-t-il dit en préambule.

Avant de bondir sur son fameux documentaire La Décision : «La Decision? On voulait montrer comment se déroulait un possible changement d’équipe. C’était compliqué, énormément de gens pensaient que je me moquais des clubs et des supporters, mais ce n’était pas le cas. Mes parents étaient en colère à cause du documentaire. Ils n’aimaient pas que je le fasse de cette manière et en plus, ils voulaient que je rejoigne le Barça.»

Ensuite, il raconte le déception de Lionel Messi qui ne l’a pas vu rejoindre le FC Barcelone en 2018 : «Léo m’a dit qu’il était déçu que je ne sois pas venu en 2018 car il avait approuvé mon arrivée publiquement. Ensuite, il m’a expliqué qu’il était content de me voir à Barcelone, et qu’il était à mort avec moi», a-t-il rappelé pour ceux qui pensent que lui et Messi sont des chiens et chats.

Concernant ses difficultés, ce qui fait objet de critiques, Griezmann explique : «J’ai eu trois entraineurs en un an et demi, c’est compliqué quand tu quittes un club où tu as l’habitude d’un seul style de jeu. J’ai encore besoin de temps pour m’adapter. Il y a eu des commentaires de la part de tout le monde, même des candidats à la présidence.»

Interrogé sur les dernières déclarations de son entourage vis-à-vis de Lionel Messi, Griezmann assure qu’il n’a plus de contact avec ces personnes, en l’occurrence son oncle et son ancien conseiller.

«Éric Olhats? Depuis que je suis marié, je n’ai plus de contact avec lui. Il donne son avis. Il ne parle pas avec mes parents, avec personne. Il créait des problèmes dans ma relation avec Léo. Heureusement, Léo sait que je le respecte énormément. J’ai dit à Léo que je ne parlais pas avec Éric Olhats. Mon Oncle? Je n’ai pas parlé avec lui depuis que j’ai 14 ans. J’ai dit à Leo que je n’avais rien à voir avec sa déclaration. Je n’ai même pas mon oncle sur Whats App.»

«J’ai dit à Leo que je parlerais (à la presse), même si je n’aime pas ça, pour clarifier les choses. J’ai besoin d’un peu d’aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l’ai déjà. Les fans, les médias eux sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super. Qu’ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l’entraîneur, nous sommes en confiance. Ça ne s’arrête jamais. Quand je ne parle pas, on me demande de parler. Il y a toujours quelque chose à commenter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque chose ne va pas, comme avec Leo, c’est que je veux partir, ou qu’on va me vendre en janvier. Tous les matins il y a quelque chose», a-t-il ajouté balayant ainsi les rumeurs faisant état d’une mauvaise entente avec le N.10 du Barça.

Et pour finir, Antoine Griezmann a tenu rappeler qu’il n’y a pas encore de péril à la demeure et réclame moins de polémique : «C’est difficile depuis deux ans. Mais il y a beaucoup de matchs à jouer. Nous devons réagir et c’est à mon tour de montrer que je suis prêt à jouer pour ce club. Je vais très bien ici à Barcelone. Les joueurs m’ont très bien accueilli. Je veux aider l’équipe. Ils m’ont fait confiance pour que je signe et maintenant je veux rendre cette confiance en aidant l’équipe à gagner. Il n’y a aucun problème avec personne. Je vais vraiment bien et je vous demande juste de me laisser un peu au calme». Voilà cette page qui est bien fermée.