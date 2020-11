Ldc : Chelsea et FC Séville, les deux premières qualifiées pour les 8e de finale

En ouverture de la quatrième journée des phases de poules en C1 ce mardi, les Blues ont disposé du Stade Rennais (2-1). Même scénario pour les Sevillans de l’Espagne qui ont dominé Krasnodar (2-1).

Olivier Giroud en sauveur !

Le Stade Rennais peut dire à dieux à la Ligue des champions. L’équipe française malgré qu’il soit sur sa pelouse ce mardi soir, n’a pas pu freiné les Blues dans leur lancée. La rencontre s’est montrée très rude mais finalement en faveur du Chelsea. Hudson-Odoi ouvre le score pour Lampard à la 22e minute.

Les locaux réagissent après la pause grâce à Guirassy (85e). Stade Rennais était proche de mélanger les pédales pour les londoniens, mais Giroud sauve la maison bleue dans les dernières minutes. Le Français inscrit un second but salvateur et permet à Chelsea de passer à la ronde suivante : huitième de finale.

Ivan Rakitic pousse le FC Séville en 8e de finale !

Les Sevillans de Jules Kounde ont assuré leur déplacement. Dans une rencontre très décisive, ils ont gardé la tête haute et empochent les 3 points de qualification. Ivan Rakitic a ouvert le score très tôt (4e). Krasnodar égalise le score à la 56e minute, mais le FC Séville réplique dans les arrêts de jeu grâce à Munir (95e).

Le club espagnol à deux journées des phases de poules compte au même titre que Chelsea 10 points au compteur dans le groupe E, alors que Renne et Krasnodar sont à 1 point. Ce qui garantit la qualification anticipée des deux équipes.