Ldc : Barça et la Juve empochent 3 points, PSG mord la poussière !

En clôture de la troisième journée de la ligue des champions 2020-21 ce mercredi soir , le FC Barcelone a battu Dynamo Kiev (2-1) ainsi que la Juventus qui a dynamité Ferencvaros (1-4). En revanche le Paris Saint-Germain courbe l’échine avec succès à Leipzig (2-1).

Difficile victoire pour le FC Barcelone de Léo Messi !

À domicile ce mercredi soir, le club catalan s’est mesuré à Dynamo Kiev pour les matches de poules comptant pour la troisième journée. Dans un duel fou, les protégés de Koeman ont eux chaud, car la victoire sur le fil est la belle preuve de leur souffrance.

Mais le plus important a été fait ! Le FC Barcelone pour une troisième fois de suite n’a enregistré que des victoires. Et grâce à un but de Lionel Messi sur penalty (5e) et à Gérard Piqué (65e), le FC Barcelone maintient sa position de 1er du groupe G avec 9 points.

Juventus ne fait qu’une bouchée de Ferencvaros !

Après sa défaite à domicile contre le FC Barcelone, la Juventus de Turin a su lever la tête pour gifler son prochain adversaire. En déplacement sur la pelouse de Ferencvaros ce mercredi soir, les équipiers de cr7 ont fait le job !

Avec un Morata très tranchant dans le secteur offensif, la Vieille Dame a pu se rattraper. L’attaquant espagnol a été auteur d’un somptueux doublé (7e ; 60e). Ensuite, Dybala (73e) et Dvali (81e csc) ce sont aussi mêlés à la fête pour enfoncer le clou. Désormais, la Juve occupe la deuxième place avec 6 points dans le groupe G.

Le RB Leipzig par vengeance, se rattrape sur le PSG !

battu la saison dernière en quart de finale, le RB Leipzig a pris sa revanche ce soir. L’écurie allemande ayant déjà connue une défaite au cours de la deuxième journée s’est rattrapé sur le PSG en lui rendant le coups sur le même score (2-1).

L’unique but parisien a été marqué par Di Maria (6e). Et proche de doubler la mise à la 16e minute, l’argentin a raté son magnifique penalty. Le Leipzig revient à la charge aux 42e et 57e pour égaliser puis doubler la mise. Kimpembe quant à lui s’est fait exclure suite à un geste… Bref ! Un mauvais résultat pour le PSG qui occupe la 3e place avec 3 points.