Ldc : Barça et Juve en shows, PSG rompe sa malédiction et Chelsea atomise !

Les rencontres folles de la soirée. Le FC Barcelone et la Juventus de Turin déjà qualifiés ont poursuit dans leur lancée. Les Parisiens ont enfin tout relancé avec une victoire contre le Man United, pendant que les londoniens ont étrillé les Sevillans.

Barça s’amuse avec le Ferencvaros (0-3) !

Le club catalan ne se fait plus de soucis. Déjà qualifié depuis la journée précédente, il maintient au calme sa première place dans le groupe G grâce à Griezmann, Braithwaite et Dembélé qui ont infligé un 3-0 aux hongrois.

Dynamo Kiev n’a pas inquiété la Juve (3-0) !

Pour la suite du groupe G, c’est la Vieille Dame qui s’est régalée à domicile avec le Dynamo Kiev. Le club italien a commencé son show par un premier but marqué par Chiesia. Ensuite Cristiano Ronaldo double la mise et bat un nouveau record avec la Juventus. Morata signe le troisième but et plie la rencontre. Les turinoise malgré tout restent 2e du groupe G.

Enfin une victoire pour le PSG face aux Reds Devils (1-3) !

Le Paris Saint-Germain a finalement brisé ce lien de ne pas battre le Manchester United. Grâce à un Neymar Jr très décimé avec la qualification, le club de la capitale peut désormais espérer les 8es. Le Brésilien a signé un doublé avant de se voir accompagner par Marquinhos sur le deuxième but.

Malgré le but de Rashford qui aime toujours plonger les parisiens, le PSG n’a pas courbé l’échine. Mais il lui reste toujours à faire surtout dans la dernière journée, car, il compte 9 points que les Reds Devils et le RB Leipzig au classement du groupe H.

Olivier Giroud assomme le FC Séville (0-4) !

Chelsea a brillé ce soir grâce à l’attaquant français. Olivier Giroud pointé dans le secteur offensif ne s’est pas amusé avec la charnière sevillane. Il a marqué lui seul quatre but qui sont rien d’autres que les buts de la rencontre (7e, 54e, 74e, 83e). L’international français a étonné ce soir et les Bleus peuvent lui dire merci.