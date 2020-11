Ldc – Atalanta Vs Liverpool : le Xl probable des deux équipes !

Bien avant la rencontre face aux Milanais, Zinedine Zidane s’est prononcé. L’entraîneur français des merengues reste méfiant face à une équipe dont il n’ignore pas les qualités.

Décimé, l’Inter Milan de Antonio Conte ne se laissera pas rouler par le Réal Madrid. Une situation que ZZ aussi l’a déjà pris sciemment et se prépare en amont. Présent en conférence de presse d’avant-match, il a abordé le sujet.

«Ça va être un match compliqué, contre une bonne équipe, très physique, qui joue très bien au football. Pour nous, c’est une finale. Et on va le prendre comme cela (…) Ici, chaque jour est une finale. Nous, on aspire à tout gagner. Toujours. Un match amical, un entraînement, un match… On veut toujours montrer qu’on est bons et on en veut toujours plus», a dit Zizou.

Toutefois, le tacticien tricolore fait confiance à son trio (Hazard, Benzema, Asensio) qui a bousié tout récemment l’Huesca en Liga (4-1). Également, il reste optimiste et ne doute aucunement de son groupe, autrement dit, Zidane a dos au mur.

«Les joueurs qui sont ici veulent tous écrire l’histoire. Ils en veulent toujours plus, ils veulent toujours prouver. Ces trois joueurs sont importants, ils jouent bien et ils feront des choses importantes avec cette équipe. A l’extérieur, il se dit beaucoup que l’on doit changer des choses… Mais c’est une équipe qui peut gagner de nombreux titres. A l’intérieur, au quotidien, je peux vous assurer que tous s’entraînent dur, qu’ils veulent tous progresser, qu’ils travaillent… Moi, je me régale avec eux.»