Lazio – Bayern : voici les compos probables de ce match de la Ldc

L’Uruguayen a assuré qu’il était «gêné» par le traitement qu’il avait reçu de la direction culé. De plus, il a avoué pourquoi il avait choisi de poursuivre sa carrière dans l’ensemble de Simeone.

Bien que quatre mois se soient écoulés depuis son départ de Barcelone, Luis Suárez, attaquant de l’Atlético de Madrid, est toujours très conscient des mauvais traitements qu’il a subis à Culé par la direction et Ronald Koeman, qui lorsqu’il a pris la relève en tant que directeur technique lui a dit à l’Uruguayen. attaquant qui n’allait pas en tenir compte davantage.

«Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est qu’ils m’ont dit que j’étais plus âgé et que je ne pouvais plus jouer au plus haut niveau, être au niveau d’une grande équipe. C’est ce qui m’a déplu. Barcelone m’a viré, ils m’ont dit non. Une autre question est de savoir si vous avez encore un contrat pluriannuel et que le club veut vous vendre. Mais le club a indiqué que de toute façon il ne me prenait plus en compte. Il ne voulait plus de moi. Je méritais un certain respect,» A déclaré Suárez lors d’un dialogue avec la France. Football.

Il a ajouté: «Si je n’avais rien montré à Barcelone pendant trois ou quatre saisons … J’aurais compris. Mais j’ai marqué plus de 20 buts chaque saison. J’ai toujours eu de bonnes statistiques, seulement derrière Messi. Aujourd’hui, il C’était clair que je ne l’ai pas fait. C’est facile de jouer pour Barcelone. Beaucoup d’achats n’ont pas été en mesure de répondre aux attentes à Barcelone. J’ai atteint un certain niveau à Barcelone pendant six ans et j’ai fait ce que l’on attendait de moi.»

D’un autre côté, le Pistolero a expliqué pourquoi il avait décidé de poursuivre sa carrière avec l’équipe Cholo Simeone.

«Avec toute ma fierté, je me suis dit que je prouverais ma valeur. Et c’est pourquoi j’ai été attiré par le fait de jouer pour l’Atlético de Madrid, un club ambitieux. Beaucoup de gens se demandent encore pourquoi j’ai choisi l’Atlético … L’essentiel est l’esprit. Il est très important d’être fort dans la tête et de sentir que l’on a les moyens de renverser des situations difficiles. Cela a toujours été une de mes caractéristiques: je n’ai jamais abandonné, même dans les moments difficiles. C’est ce personnage qui m’a poussé à venir à cette équipe (Atlético) qui se bat pour des choses importantes. Une de mes motivations était de pouvoir montrer qu’il faut encore compter sur moi. C’est une question d’estime de soi. Après toutes ces années chez Barsa,