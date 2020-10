Lautaro Martínez : «Lionel Messi est le meilleur joueur du monde !»

L’attaquant de l’Inter Milan a dévoilé sur le site officiel de l’UEFA que Lionel Messi, son compatriote argentin et capitaine du Barça est non seulement une source de fierté, mais aussi le meilleur joueur du monde avec qui il apprend beaucoup.

Alors que Lionel Messi vient de fêter le 16 octobre ses 16 ans de carrière professionnelle avec le FC Barcelone, il représente d’Or et déjà une source d’inspiration pour certains joueurs de la planète.

C’est le cas de Lautaro Martínez, l’attaquant Nerazzuri qui a partagé le terrain avec l’emblématique capitaine en sélection nationale. Et pour avoir joué avec LM10, Lautaro Martínez a tiré beaucoup de leçons ce qui lui a permis de connaître d’avantage le génie Lionel Messi.

«Je connais Lionel Messi davantage du temps où nous avons été coéquipiers de l’équipe nationale argentine plutôt qu’en tant qu’adversaire», a déclaré Lautaro Martinez sur le site officiel de l’UEFA.

«Je l’ai dit dans le passé, et je le répète maintenant et à l’avenir : Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Le fait qu’il soit argentin est une source de fierté pour nous et nous essayons toujours d’apprendre de lui».

«Pour moi, il est à un autre niveau – il comprend le jeu d’une manière différente et il a toujours une longueur d’avance sur tout le monde», a ajouté l’avant-centre de l’Inter Milan pour encenser le natif de Rosario.