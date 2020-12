Laurent Gbagbo : « Nos familles respectives ne doivent plus payer pour notre engagement politique »

Exilé en Belgique depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo suit de près l’évolution de la situation sociopolitique dans son pays, la Côte d’Ivoire. Dans un communiqué, vendredi, l’ex président fustige la persécution dont sont vcitimes les familles des responsables politiques qui ne partageraient la vision du pouvoir d’Abidjan.

C’est un secret de polichinelle que la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire est caractérisée non seulement par des événements malheureux mais surtout par la persécution des leaders politiques opposés au troisième mandat d’Alassane Ouattara et de leurs familles. Pour Laurent Gbagbo, les familles des responsables politiques ne doivent plus payer pour leur engagement politique.

Dans un communiqué de presse signé de son avocate, Me Habiba Touré, l’ex-chef de l’État ivoirien « note avec satisfaction la levée des blocus chez le Président Henri Konan Bédié et chez les autres personnalités politiques de l’opposition». Et de poursuivre : « Nos familles respectives ne doivent plus payer pour notre engagement politique ».

En effet, courant septembre, Laurent Gbagbo avait échangé avec le premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko. Au cours de cet appel téléphonique entre les deux personnalités, l’ancien président s’était plaint du traitement infligé à son prédécesseur, Henri Konan Bédié et d’autres leaders de l’opposition, après la création du Conseil national de transition. « Au vu de la situation politique qui s’est crispée (…) le président Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à son excellence, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d’Ivoire, ainsi qu’à d’autres personnalités politiques », pouvait-on lire dans le communiqué en date du 04 septembre.

Mieux, il s’était ému tout particulièrement de « la situation vécue par Madame Henriette BEDIE qui, nonobstant son état de santé et le fait qu’elle ne fasse pas de politique, se retrouve séquestrée à son domicile».

Notons qu’après cet acte de haute portée, le dispositif sécuritaire installé devant le président Henri Konan Bédié et d’autres leaders de l’opposition a été levée dans le cadre de la décrispation de la tension sociale.