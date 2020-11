Laurent Blanc : toujours sans club, l’ex entraîneur du PSG répond sur son avenir !

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Laurent Blanc n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a livré un terrible constat sur la suite de sa carrière sur les bancs de touche :

«Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois. Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera pas sûrement avec des adultes, ça sera avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur J’ai fait une croix sur un retour ? Je ne sais pas. Le foot est en train de prendre une direction qui ne me plait pas forcément. C’est à nous entraîneur de s’adapter. C’est de plus en plus dur à gérer comme entraîneur. Le métier est de plus en plus difficile, car on demande de plus en plus à faire prendre de la valeur aux joueurs. On est des personne dans la technique».

Remercié par le PSG en 2016, le Cévenol n’a jamais repris place sur un banc de touche depuis. Pourtant, les rumeurs ont été nombreuses concernant le technicien français. Annoncé un peu partout, Blanc n’a toutefois pas retrouvé de club.