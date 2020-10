Laure Adler : «les personnages âgés ont des désirs sexuels».

1980-2020 : en quarante ans, qu’est-ce qui a changé dans la vie des françaises ? La journaliste Apolline de Malherbe, qui vient de prendre les manettes de la matinale de RMC, parle de ses expériences.

Gagnée par l’énergie des années 1970 et les droits conquis par leurs aînées en matière de contraception et d’IVG, une nouvelle génération a pris le relais. Le viol est reconnu comme un crime, une femme a été nommée premier ministre. La parité professionnelle, inscrite à travers une succession de lois, dépasse le stade du concept mais n’est pas encore achevée. Récemment, l’onde de choc planétaire MeToo a bouleversé la donne. Le harcèlement sexuel est devenu une affaire publique et les rapports hommes-femmes, un exercice d’équilibre. Pendant ce temps, les plus jeunes veulent qu’on leur concède le droit de disposer de leur corps et de leur allure vestimentaire.

La journaliste Anne Sinclair témoigne : «je menais mes interviews comme un homme», mais sa consœur Apolline de Malherbe tempère : «dans notre métier, on n’a pas à se plaindre». Dans une interview croisée, la journaliste et créatrice du podcast Les Couilles sur la table Victoire Tuaillon, et la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc, débatent de la libération sexuelle des femmes et s’accordent notamment sur un point : «il faut libérer tout le monde». Enfin, c’est sous sa casquette d’écrivaine que Laure Adler adresse le sujet de la vieillesse. Avec légèreté et allégresse elle revendique : «Les personnages âgées ont des désirs sexuels».