L’artiste Grand P célèbre  200 000 abonnés sur Instagram (photo)

L’artiste chanteur guinéen Grand P est très suivi sur son compte Instagram par des milliers de personnes sinon par 200.000 personnes. L’annonce a été faite, ce samedi 19 décembre 2020, par le chéri d’Eudoxie Yao sur sa page facebook.

Très actif sur les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés de l’artiste Grand P sur Instagram s’est agrandi. En effet, il vient de franchir la barre des 200 000 abonnés. Ce nouveau record de popularité a réjouit l’artiste.

Saisissant l’occasion, il a exprimé toute sa gratitude à ses fans pour leur confiance. « Vous êtes plus de 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 à me suivre sur mon compte Instagram. La famille ne cesse de s’agrandir. Merci de me porter votre confiance, Beaucoup de choses arrivent très bientôt», a-t-il écrit.