Lady promet de faire glisser tous ceux qui osent manquer de respect à Wizkid

Finaliste de Big Brother Naija lockdown, Vee a déclaré qu’elle ne faisait aucun compromis sur ses normes en tant que marque, quelle que soit la pression.

Donnant des détails sur ses plans, Vee a déclaré qu’elle ne ferait jamais la promotion d’un produit de blanchiment de la peau ou d’une marque de thé mince et cela pourrait être considéré comme de l’entêtement.

La raison de sa déclaration est qu’elle a beaucoup de jeunes filles qui la regardent et la suivent sur les réseaux sociaux et ne peuvent donc pas encourager l’utilisation de produits de blanchiment pour la peau.

Son tweet se lit, «Appelez-moi têtu, mais vous ne pouvez pas me convaincre de faire quelque chose en quoi je ne crois pas ou quelque chose qui ne représente pas ma marque parce que c’est ainsi que les choses se font dans ce pays».

J’ai trop de jeunes filles qui me suivent pour être le visage d’un produit de blanchiment de la peau. J’ai une taille 10, alors pourquoi représenterais-je des produits minceur?

Je refuse d’être un cliché. Et si cela me prend un peu plus de temps pour arriver là où je veux être, alors aide-moi Dieu. Pour la dernière fois; Longévité> droit de se vanter. »