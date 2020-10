La ville d’Abidjan déserte dans la soirée du 26 octobre, voici ce qui en est à la cause

Abidjan est connu comme l’une des villes très animée de l’Afrique. Mais à la tombée de la nuit du 26 octobre cette dernière a connu un autre visage.

Les ivoiriens qui vaquaient à leurs occupations s’étaient empressés pour regagner leur domicile suite à une information qui avait mis la peur au tréfonds d’eux.

En effet, selon ce qu’ils auraient appris une rafle systématique serait en cours à partir de 21 h. Et au cours de cette rafle, que vous ayez des pièces administratives, c’est-à-dire une carte d’identité, une attestation d’identité valable ou pas, l’on devrait vous arrêter et vous emprisonner.

L’information a été relayée sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Wattsapp et autres. Elle a mis la panique dans le coeur des ivoiriens. Même si cette information ait été démenti par alerte 100, une page spécialisée dans la lutte contre les fakes news et relayé par la page officielle de la police nationale, les Ivoiriens ont déserté les rues de la capitale économique occasionnant un ralentissement ou un arrêt de nombreux commerces et activités de nuit.

Entre peur, angoisse et crainte, les Ivoiriens sont rentrés chez eux se mettre à l’abri. Il est à rappeler que la Côte d’Ivoire à l’approche des élections prévues pour le samedi prochain, on observe de nombreux troubles dans plusieurs localités.

Ornella GBEVEGNON (Stag)