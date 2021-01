La tension monte entre Sergio Ramos et le Réal Madrid !

Pour avoir refusé l’offre du Réal Madrid, les choses ne sont plus tendres entre Sergio Ramos et les dirigeants madrilènes. D’après Marca ce mercredi, des tensions sont nées au Real Madrid entre la direction madrilène et son capitaine, Sergio Ramos.

Alors que l’émission El Chiringuito annonçait un départ de Ramos vers le PSG pour jouer avec Lionel Messi, le Réal Madrid de son côté commence par perdre le contrôle de ses négociations.

En effet, depuis le 1er janvier 2021, Sergio Ramos est en droit de signer un nouveau contrat avec un nouveau club pour la saison prochaine. Marca explique que Florentino Perez, président du Real Madrid, serait agacé de cette situation et du comportement de son joueur qui aurait pû signer une prolongation de contrat avant le début de l’année.

Une situation confirmée par le journaliste de RMC, Fred Hermel, qui rappelle également que le Real Madrid souhaite proposé un contrat en baissant le salaire du champion du monde 2010.

«Le Real ne veut pas être dans le rouge et propose de baisser le salaire à 10 millions d’euros pour répondre à la crise sanitaire. Je ne peux pas confirmer que Florentino Perez a négocié directement avec Sergio Ramos parce que ceux qui discutent sont José Angel Sanchez, directeur général, et René Ramos, frère et agent de Sergio. Quand Perez et le joueur parlent, c’est que ça va très mal et qu’il faut régler cette situation».