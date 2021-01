La star hollywoodienne emblématique Tyler Perry rend hommage au regretté Cicely Tyson

La star emblématique d’Hollywood Tyler Perry a rendu hommage à l’actrice légendaire hollywoodienne Cicely Tyson, décédée soudainement plus tôt.

Tyson, au cours des derniers jours de sa carrière de 70 ans à Hollywood, a passé la plupart de son temps et de son talent aux studios Tyler Perry.

Elle a été regardée dans la plupart des films et pièces de théâtre de Tyler au cours des 16 dernières années.

Lisez son hommage complet; «J’étais assis à la table en train de travailler quand j’ai eu ce sentiment écrasant de regarder Miss Jane Pittman. Je n’avais pas vu le film depuis des années. Je n’ai même pas compris la sensation de l’allumer, mais je l’ai fait quand même. Pas 12 minutes après le début du film, mon téléphone a sonné.

C’était Oprah qui m’appelait pour me dire que Cicely était mort. Celui-ci m’a mis à genoux! Elle était la grand-mère que je n’ai jamais eue et l’arbre de la sagesse sous lequel je pouvais toujours m’asseoir pour remplir ma tasse. Mon cœur se brise d’un battement, tout en célébrant sa vie dans le suivant.

Penser qu’elle a vécu 96 ans et que j’ai pu faire partie des 16 dernières m’apporte une grande joie. Elle m’a appelé fils. Eh bien, aujourd’hui, votre fils pleure votre perte et manquera nos longs entretiens, vos rires venant de votre ventre et votre présence même.

Toujours aussi royal, toujours aussi classe, toujours une dame, toujours une reine. Chaque fois que nous parlions, je demandais, “Comment vas-tu?” et vous diriez: «Je suis toujours là. Il doit avoir quelque chose qu’il veut que je fasse. Eh bien, je pense qu’il est prudent de dire que vous avez fait tout ce pour quoi vous avez été mis ici, et nous sommes tous mieux pour cela.»