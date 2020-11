La star ghanéenne Kojo Antwi arrêtée pour avoir tué sa belle-fille

Cet homme a vraisemblablement la pierre à la place du cœur.

Dans un appartement du passage Paillot, dans un lotissement tranquille à Bry-sur-Marne, une violente dispute a éclaté dans un couple pour une histoire d’argent. Fou de rage, l’homme de 32 ans a roué de coups de poings sa femme jusqu’à ce qu’elle tombe par terre.

Puis il s’est saisi d’un câble électrique et a commencé à l’étrangler. Le trentenaire s’est ensuite emparé d’un couteau et a tenté de balafrer le visage de son épouse. La victime a paré les coups avec son avant-bras droit. L’homme a fini par abandonner et a pris la fuite.

Il s’est rendu dans un commerce de restauration rapide de Champigny où il a commandé un café. Lorsqu’il a été interpellé dans l’établissement par les policiers il sirotait tranquillement sa boisson chaude. Il a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide rapporte le parisien.

Quant à la victime, ses jours ne sont pas en danger.